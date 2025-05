8MM Fest 2025 mit Snapped Ankles & A Place To Bury Strangers & mehr – ME präsentiert

Betterov: Tour im Oktober 2025 solo am Klavier – ME präsentiert

Einmal im Kalender vormerken. Beim diesjährigen 8MM Fest gibt es nämlich unter anderem A Place To Bury Strangers, Snapped Ankles, Peer Pleasure und mehr live zu erleben. Das Ganze findet am 10. und 11. Oktober in Berlin in verschiedenen Venues statt – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

In der Pressemitteilung zum Event heißt es: „Ein neues Kapitel für die Berliner Underground-Szene: Nachdem das bekannte Synästhesie Festival wegen finanzieller Engpässe pausieren musste, startet das Team hinter der 8MM Bar jetzt mit dem 8MM Fest ein neues gemeinsames Projekt. Zwei Tage, sieben Bühnen, lokale Newcomer neben internationalen Größen – ein Festival, bei dem es um Zusammenhalt, Vielfalt und die Stärkung der Musikszene geht. Um diese Vision zu erweitern, führt das 8MM Fest das New Colossus Festival Showcase ein. Dieser gegenseitige Austausch sorgt dafür, dass aufstrebende Künstler aus beiden Städten Zugang zu vielfältigen Plattformen erhalten und so ein reichhaltiges Mosaik musikalischer und kultureller Innovationen entsteht.“

Zum Verständnis: „Das New Colossus Festival ist ein jährliches Musikfestival in der Lower East Side von New York City, das aufstrebende unabhängige Künstler aus der ganzen Welt vorstellt. Das Festival findet in legendären kleinen Veranstaltungsorten wie der Mercury Lounge und Arlene’s Grocery statt und bietet eine intime Atmosphäre, in der man neue Entdeckungen machen kann. Es ist bekannt als nordamerikanisches Pendant zu Events wie SXSW und legt Wert auf Gemeinschaft, Vielfalt und den interkulturellen Austausch in der Indie- und Underground-Musikszene. Im kommenden März wird die pulsierende Musikszene Berlins in Manhattan für Furore sorgen, wenn die Synästhesie Stage zum Highlight des New Colossus Festivals wird. Die Zusammenarbeit verspricht, die besten Nachwuchstalente aus Berlin zu präsentieren, ihnen internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen und sie mit einem neuen Publikum in der Wiege der Underground-Rockszene in der Lower East Side zusammenzubringen.“

8MM Fest 2025 – diese Acts sind dabei

A Place To Bury Strangers

Snapped Ankles

Divide And Dissolve

Peer Pleasure

Public Circuit

You Said Strange

Ceremony East Coast

Spit Play

Matching Outfits

Prewn

Great Area

Zahn

Test Plan

Die zweitägige Veranstaltung findet in der 8MM Bar, im ACUD, in der Zionskirche, im Kesselhaus und im Maschinenhaus statt.

Tickets für das 8MM Fest

Karten für das Festival können über die gängigen Ticketanbieter und über die Website der 8MM Bar erworben werden. Die Preise starten bei 63,09 Euro.

Alle weiteren Informationen sind auf der Website zu finden. Viel Spaß beim Festival!