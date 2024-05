Baby Bieber: Hailey Bieber liefert sogar schon in vier Monaten!

Das Paar verkündete via Instagram, dass Hailey Bieber schwanger ist

Hailey Bieber und Justin Bieber haben am Donnerstag (09.05.2024) auf Instagram ihr wohl größtes Geheimnis gelüftet. Das Paar teilte eine Bilderreihe mit Hailey Bieber in weißem Spitzenkleid und Babybauch, dazu ein romantischer Song von Ehemann Justin Bieber.

Biebers-Baby-Post auf Instagram

Was aussieht wie eine Reihe alter Hochzeitsbilder, ist die Verkündung auf die Bieber-Fans schon lange warten. In der Vergangenheit gab es mehrfach Gerüchte um eine schwangere Hailey Bieber. Gegenüber dem „GQ“-Magazin sagte sie dazu: „Wenn der Tag kommt, an dem es wahr wird, wird das Internet es als Letztes erfahren“.

Bereits im sechsten Monat schwanger

Nur etwa neun Wochen vor dem Baby-Post führte das Model ihre Fans mit Bikini Bildern auf ihrem Instagram-Account in die Irre. Wie eine Sprecherin der „dpa“ mitteilte, sei die 27-Jährige nämlich inzwischen im sechsten Monat schwanger.

Freunde, Familie und Fans sind völlig aus dem Häuschen. Hailey Biebers engste Freundin und Model Kendall Jenner schreibt: „ahhh da kommen die Tränen wieder ❤️“, und auch Sänger Justin Timberlake freut sich unter Justin Biebers Post für die beiden: „Herzlichen Glückwunsch, Bruder!!! ❤️❤️❤️“.

Mit dem Babybauch-Shooting scheinen die Biebers auch direkt ihr Ehegelübde nochmal aufgefrischt zu haben. Dabei ist die Hochzeit noch gar nicht so lange her. 2018 heiratete das Paar standesamtlich in New York. Am 30.09.2019 feierten sie ihre Liebe nochmals mit einer kirchlichen Trauung.

2019 verkündeten die Biebers mit diesem Post ihre Hochzeit

Vermutlich vor lauter Baby-Bieber-Fieber ließ das Paar die Met Gala 2024 sausen, dabei hätte Hailey Bieber mit ihrem Bäuchlein perfekt zum diesjährigen Motto „The Garden of Time“ gepasst. Was könnte denn schon mehr Leben und Wachstum schreien, als ein Baby?