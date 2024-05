Bono wird 64: Die besten Bilder des U2-Sängers

Am 10. Mai 1960 wurde Bono als Paul David Hewson in Dublin geboren. Heute feiert er seinen 64. Geburtstag.

In einem seiner ersten Interviews mit ME 1989 sagte Bono über seine Band U2: „Je näher wir unseren musikalischen Zielen kommen, desto selbstbewusster werde ich. Wir sind eine gute Band: Was andere denken, kümmert mich überhaupt nicht – mich kümmert mehr, was wir denken.“ Und das ist wohl das Geheimnis hinter fast 50 Jahren erfolgreicher Bandgeschichte. Mit 16 Jahren gründete der junge Ire gemeinsam mit David Howell Evans (aka The Edge), Adam Clayton und Larry Mullen junior die Band Feedback, aus der später U2 werden sollte.

2022 veröffentlichte der Lead-Sänger eine Autobiografie mit dem Titel „Surrender – 40 Songs, eine Geschichte“. In dem Buch erzählt Bono von seinem bewegten Leben, dem plötzlichen Tod seiner Mutter, als er noch ein Teenager war und wie U2 mit THE JOSHUA TREE kurz darauf alles veränderte. Das Album aus 1987 ist mit 18 Millionen verkauften Einheiten das erfolgreichste der Rockband. Mit Songs wie „Where The Streets Have No Name“, „With or Without You“ und „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ gelang Bono mit U2 der internationale Durchbruch.

In seinen Performances spiegelt sich immer schon der Drang zum Extremen und gleichzeitig der Wunsch, die Welt zu verbessern. Billie Joe Armstrong sagte dazu einmal gegenüber dem Rolling Stone: „Natürlich glaubt er an die Dinge, über die er spricht, Weltwirtschaft oder AIDS-Hilfe in Afrika, aber diese Stimme steht immer an erster Stelle, dort liegen seine wahrsten Überzeugungen.