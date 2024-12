Charli XCX: Mini-Filmkritiken von ihr im Netz entdeckt – sie feiert „A Complete Unknown“

Der Letterboxd-Account der Musikerin wurde von Fans entdeckt – und jetzt kann ihr Filmgeschmack ausgiebig analysiert werden.

Die Tage als anonyme Hobby-Filmkritikerin sind vorbei: Charli XCX betrieb über Jahre einen vermeintlich geheimen Account auf Letterboxd, der App für Cineast:innen. Am 27. Dezember fanden ihre Fans nun den Account und können ihren Geschmack analysieren. Der UK-Star selbst dazu: Nachdem ihr Account auf Letterboxd entdeckt wurde, änderte sie ihren Profilstatus auf Letterboxd mit den Worten: „Mein Konto wurde wohl geleakt.“

„Letterboxd ist eine soziale Plattform, auf der man seinen Filmgeschmack teilen kann“ – so beschreibt sich Letterboxd auf der eigenen Website selbst. Die App hat viele Zwecke, die auch Charli XCX für sich nutzte. Die Musikerin listete auf ihrem Account nicht nur ihre Top-Filme auf, sondern gab auch dort ihre Meinung zu neuen Veröffentlichungen sowie alten Klassikern ab.

Charli XCXs Meinung zu „A Complete Unknown“ und „Nosferatu“

Dass neben „Nosferatu“ auch „A Complete Unknown“ zu Charli XCXs liebsten Neuerscheinungen zählt, sollte wohl keine Überraschung sein. „Da waren eine Menge Songs drin!“, schreibt die Britin über das neue Biopic von Bob Dylan mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Während der Film schon seit 10. Dezember in den Kinos der USA spielt, muss man sich in Deutschland übrigens noch bis zum 27. Februar 2025 gedulden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Charlis XCXs Rezension auf Letterboxd zu dem Horrorfilm „Nosferatu“ liest sich dabei eher wie ein Liebesbrief. „Ok, wow, es gibt so viel, was ich an diesem Film liebe“, schwärmte sie. Und weiter: „Einige Dinge, die ich liebe: Die Aufnahme der schwarzen Regenschirme im Regen auf der gepflasterten Straße, die Art und Weise, wie die Tränen über das Gesicht der Menschen laufen, wie Lily Rose Depp sich verrenkt, so ziemlich alles, was Lily tut, der Schatten der Hand, die sich durch die Stadt bewegt, das Fallenlassen des Namens von Willem Dafoe und Isaac Newton, die allgemeine Symmetrie jedes Mal, wenn eine Tür/ein Fenster geöffnet wird, die Aufnahme von Nick, der nachts den Weg hinuntergeht, der Moment, in dem Aaron TJ Blut auf den Sarg kotzt, das allgemeine Geräusch des Atmens während des gesamten Films, die gesamte Kostümabteilung und so vieles mehr. Ich habe den Film wirklich geliebt und werde ihn mir diesen Monat noch zwei Mal ansehen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rezensionen mit Humor

Auch zu dem Film „Challengers“ mit Zendaya in der Hauptrolle schrieb Charli XCX unter dem Synonym „itscharlibb“ eine begeisterte Rezension:„Ich war so aufgeregt, nachdem ich das gesehen hatte, dass ich bis 5 Uhr morgens mit Harrison ausgegangen bin und dann für die Met super verkatert war. Das war es aber wert.“

Aber sie probierte sich auch schon mit humoristischen Kommentaren zu einem Klassiker wie „Ratatouille“: Ich habe während der Pariser Fashion Week nur McDonald’s gegessen, also habe ich mir diesen Film im Flugzeug nach Hause noch einmal angesehen, um die französische Küche zu erleben, bevor ich wieder in den USA landete.“

Was am liebsten geguckt wird

Als Lieblingsfilme listet sie „Charlie´s Angels“ (2000), der 1935 erschienene „Frankesteins Braut“, der 1974 herausgebrachte Film „Céline und Julie gehen Boot fahren“ und „The Addiction“ von 1995 auf.