Charli XCX über Konzerte: „Ich habe oft große Schmerzen, wenn ich auftrete“

Charli XCX hat das Jahr über ihre neue Platte BRAT zelebriert – was auch viele Live-Shows beinhaltete. Dass sie diese nicht nur genießen konnte, hat die Britin nun in einem Interview zugegeben – häufig hätte sie mit echten Schmerzen zu kämpfen.

Im Videointerview mit „Variety“ hat die 32-Jährige offenbart, dass Konzerte für sie eine herausfordernde, schmerzvolle Sache sein können: „Ich empfinde die Bühne – vor allem derzeit – als einen sehr zornigen Ort für mich.“ Der Hyperpopstar sagte weiter: „Ich habe meinem Körper durch die Auftritte viel Schaden zugefügt und habe oft große Schmerzen, wenn ich auftrete. Ich habe sogar Nervenschäden in meinem Nacken von Dingen, die ich auf der Bühne getan habe.“

Sie müsse sich bei einem Gig physisch komplett verausgaben, um selbst zufrieden mit ihrer Bühnenperformance zu sein. Für sie gehöre das „körperliche Herumwerfen“ dazu. Dennoch würde ihre Vorgehensweise Charli XCX auch auf sich selbst wütend machen. „Es ist also eine Art Höllenloch“, so ihr Fazit dazu.

