d4vd im Video-Interview: „Es geht nicht darum, authentisch zu sein“

Die Musikindustrie befindet sich im Umbruch. Plattformen wie TikTok und Spotify diktieren, was viral geht, und lassen oft den Eindruck entstehen, dass es nicht mehr um die Musik selbst, sondern um Personality und Algorithmen geht. Einer, der diese Mechanismen früh verstanden und für sich genutzt hat, ist d4vd. Grund genug, um mal mit ihm über seinen Weg, seine Karriere und seinen Blick auf die Dinge zu sprechen.

Mit gerade einmal 17 Jahren katapultierte er sich mit zwei viralen Hits in den Mainstream – ausgerechnet mit Songs, die er im Kleiderschrank seiner Schwester aufnahm. „Ich brauchte einfach nur Musik, die nicht gesperrt wird, damit ich meine Fortnite-Clips auf YouTube hochladen kann“, erklärt er rückblickend im Gespräch. Was als pragmatische Lösung begann, wurde innerhalb von zwei Jahren zur Sensation: Die Tracks „Here With Me“ und „Romantic Homicide“ erreichten Platinstatus, und d4vd avancierte zum Gesicht einer neuen Generation von Künstler:innen.

„Es geht darum, die Leute zu catchen“

Während viele Musiker noch damit kämpfen, sich in der von TikTok geprägten Landschaft zu behaupten, hat d4vd das Spiel schon längst durchschaut. „Es geht nicht darum, authentisch zu sein“, sagt er mit einer Mischung aus Selbstironie und Pragmatismus. „Es geht darum, die Leute zu catchen. Und wenn du sie hast, kannst du authentisch sein. Be funny, be bipolar.“ Eine Aussage, die den Kern der heutigen Musikszene trifft: Die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, die Konkurrenz groß – wer nicht entertaint, verschwindet im Algorithmus.

Doch der 20-jährige New Yorker, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, wehrt sich gegen den Vorwurf, dass seine Arbeit aus reinem Kalkül bestehe. „Die Kunst, die ich mache, ist pure Kunst – ohne Gimmicks.“ Er glaubt, dass seine Musik früher in einer Welt ohne Social Media eine tiefere Verbindung zu den Menschen aufbauen hätte können. „Du kannst den besseren Song haben als jemand anderes, aber wenn er lustiger ist als du, bekommt er mehr Fans.“ Seine bittere Wahrheit in einer Ära, in der Streams oft mehr zählen als Substanz.

d4vd im Videointerview:

WITHERED – Der nächste Schritt

Am 25. April 2025 erscheint WITHERED, das erste richtige Album von d4vd – ein Werk, das seinen Sound auf ein neues Level heben soll. Mit einer Mischung aus Indie, R&B und Alternative-Pop liefert die Platte emotionale Höhen und Tiefen. „Ich sehe meine Musik, als würde ich ein Buch schreiben“, so d4vd dazu – und diesmal nimmt er uns mit der Musik mit auf eine Reise in seine persönliche Erfahrungswelten und den Umgang mit seinen Gefühlen.

Zwischen Social-Media-Promo und dem Anspruch, seine Kunst wirklich fühlbar zu machen, bleibt eine Erkenntnis: d4vd hat das System durchschaut. Er weiß genau, wie er es für sich nutzt, ohne dabei seine Authentizität in der Musik zu verlieren.