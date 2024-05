„Game Of Thrones“-Schauspieler Ian Gelder ist an Krebs gestorben

„Er war der gütigste, großzügigste, temperamentvollste und liebevollste Mensch“, so Ian Gelders Ehemann.

Am Montag (6. Mai) ist Ian Gelder im Alter von 74 Jahren verstorben. Das teilte nun sein Ehemann Ben Daniels via Instagram mit. Erst im Dezember 2023 wurde Gelder mit Gallengangkrebs diagnostiziert.

Keine sechs Monate später erlag der Schauspieler seiner Krebserkrankung. „Keiner von uns hatte eine Ahnung davon, wie schnell es gehen würde“, so sein Mann im Instagram-Posting.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rührender Abschiedspost

Ben Daniels war der erste, der die Nachricht über das Versterben von Gelder bekannt gab. Am Dienstag (7. Mai) hat er außerdem ein Paar-Foto geteilt, gefolgt von einem ergreifenden Text. „Er war mein absoluter Fels in der Brandung, und wir waren seit mehr als 30 Jahren Partner. Wenn wir nicht zusammen waren, sprachen wir jeden Tag miteinander“, beschreibt er die Beziehung. Daniels erinnert sich so an seinen verstorbenen Gatten: „Er war der gütigste, großzügigste, temperamentvollste und liebevollste Mensch. Er war ein wunderbarer Schauspieler und jeder, der mit ihm gearbeitet hat, wurde von seinem Herzen und seinem Licht berührt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ohne ihn an meiner Seite tun werde.“

Die Krankheit scheint Gelder sehr tapfer genommen zu haben. Das veröffentlichte Bild, welches einen lächelnden Ian Gelder mit seinem Ehemann zeigt, ist an Weihnachten entstanden. Der Schauspieler sei zuvor durch die „schlimmsten drei Wochen“ gegangen, wie Daniels anmerkt. „Er hat seine schreckliche Krankheit mit so viel Tapferkeit und ohne Selbstmitleid gemeistert“, fügt er hinzu.

Mehr über Ian Gelder

Gelder startete seine Laufbahn als Bühnenschauspieler in Bristol und betrat erstmals 1969 die Bühne des Theatre Royal mit seinem Auftritt in „The Royal Hunt of the Sun“. Sein Fernsehdebüt gab er vier Jahre später in einem Gastspiel in der Serie „Ein Fall für Scotland Yard“. Seitdem hat er sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera gearbeitet, einschließlich einer Rolle im Musical „The Sound of Music“.

In „Game of Thrones“ verkörperte er Kevan Lennister in zwölf Episoden. Seine Figur, ein Ritter der Lennister-Familie, trat als Nebenrolle sporadisch in den Staffeln 1, 2, 3, 5 und 6 auf.