Haim erklären, wieso die Rock-Community sie nicht anerkennen will

Das Trio Haim, bestehend aus den Schwestern Alana, Danielle und Este Haim, muss sich bereits ihre gesamte Karriere damit auseinandersetzen, von vielen Leuten in eine Pop-Band Schublade gesteckt zu werden. In einem neuen Interview mit der „GQ“ finden sie nun Erklärungen dafür, in denen sie vor allem die Engstirnigkeit der Rock-Community kritisieren.

„Prince hat auch getanzt“

Besonders das viele Tanzen auf der Bühne scheint vielen der „klassischen“ Rock-Fans nicht zu gefallen. Haim lässt es sich nicht nehmen, sich auch mal mehr auf der Bühne zu bewegen. Es gehört für sie einfach zu ihrem Bühnenprogramm. Die Mehrheit der Rock-Community scheint damit allerdings ein Problem zu haben. „Obwohl wir eine Rockband sind, lieben wir Bewegung.“, erklärt Danielle Haim. Este führt fort, dass Prince auch getanzt hätte. Er wiederum wurde dafür gefeiert. Die Schwestern nehmen an, dass der Grund für die Kritik darin liege, dass die Rock-Community ihr Tanzen als Schwäche sehe. Immer wieder wolle man sie in eine Box mit der Aufschrift „Pop“ packen.

Männer haben was zu meckern

Zusätzlich muss sich Haim regelmäßig mit Männern herumschlagen, die ihnen vorwerfen nicht live zu performen. Nicht zu selten sammeln sich Kommentare unter Videos ihrer Live-Auftritte, die an der Echtheit ihrer Performances zweifeln. Die Band tritt regelmäßig mit kabellosen Gitarren auf, was überwiegend Männer dazu veranlasst zu behaupten, die Schwestern würden nicht live spielen, weil die Gitarren nicht mit endlos langen Kabeln an Verstärker angeschlossen sind.

„Wir lieben es zu tanzen und wir lieben es, Menschen zum Lachen zu bringen, und aus irgendeinem Grund ist das ein No-Go.“„Ich finde das alles ziemlich veraltet“, sagt Este. „Das ganze Setup ist… wen interessiert das? Das ist wirklich altmodisch. Wir haben aufgehört, uns darum zu kümmern.“

Neues Album „I Quit“ erscheint am 20. Juni

Die neue Platte von Haim soll am 20. Juni erscheinen. Unter dem Titel „I Quit“ veröffentlicht die Gruppe damit bereits ihr viertes Studioalbum.