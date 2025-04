HAIM-Schwestern veröffentlichen neue Single

Die drei Schwestern von HAIM haben sich mit ihrer neuen Single EVERYBODY’S TRYING TO FIGURE ME OUT zurückgemeldet, die einen neuen Schritt in ihrer musikalischen Entwicklung darstellt. Der Song ist der jüngste Teaser für das nächste Album der Band, das die Nachfolge ihres Grammy-nominierten Albums WOMEN IN MUSIC Pt.III aus dem Jahr 2021 antreten soll.

Die neue Single ist Danielles Lieblingssong

Im Vergleich zu RELATIONSHIPS, das eher chillige Stimmung brachte, geht EVERYBODY’S TRYING TO FIGURE ME OUT nun einen intensiveren und persönlichen Weg. Es ist ein Lied über Selbstfindung und den Mut, sich nicht von den Erwartungen anderer steuern zu lassen. In einem Post auf Instagram erklärte Danielle Haim, dass der Song ihr viel bedeutet: „Dieses nächste Lied, das wir veröffentlichen werden, ist mein Lieblingssong, den wir in den letzten Jahren geschrieben haben. Das Schreiben dieses Songs hat mir geholfen, durch einige schwierige Zeiten zu kommen, und wir dachten, es könnte nützlich sein, unsere Vibes für diesen Sommer richtig zu bekommen!“

Der Sound: 90s Vibes und Durchhaltevermögen

Das Lied hat einen 90s-Vibe mit catchy Beat und melancholischen Gitarrenklängen. Die wiederholte Zeile „You think you’re gonna die but you’re not gonna die“ unterstreicht die Botschaft von Durchhaltevermögen – trotz aller Zweifel geht es immer weiter. Die drei kalifornischen Schwestern sprachen in einem vergangenen Interview mit uns über ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen, und auch darüber, wie sie sich aus dunklen Zeiten wieder herausgekämpft haben. Ein Thema, dass sie auch in ihrem Song „Now I’m In It“ ansprechen.

Die persönliche Geschichte hinter dem Song

Danielle teilte auf Instagram, dass sie den Song nach einem Panikanfall schrieb, den sie hatte, als sie nach einer Tour nach Hause kam. Trotz der überwältigenden Freude über die erfolgreiche Tour stellte sie fest, dass sie Angst hatte, mit sich selbst alleine zu sein. „Ich war sehr verwirrt, weil ich SO glücklich über unsere unglaubliche Tour war, aber etwas an dem Alleinsein hat mir Angst gemacht“, so Danielle. „Ich habe erkannt, dass ich lange Zeit zugelassen habe, dass andere mir sagen, wie ich mein Leben leben sollte. Dann stellte ich fest, dass ich mich selbst dabei verlor, andere glücklich machen zu wollen. Ich habe das geschrieben, um wieder an mich selbst zu glauben und aufzuhören, Angst davor zu haben, zu tun, was ich will.“

Inzwischen ist die neue Single EVERYBODY’S TRYING TO FIGURE ME OUT bereits draußen. Der Song wurde von HAIM zusammen mit Rostam Batmanglij und Justin Vernon von Bon Iver geschrieben, wobei Danielle auf dem kommenden Album von Bon Iver zu hören sein wird. Danielle und Rostam übernahmen auch die Produktion des Stücks. Hört es euch hier direkt an:

Was kommt als Nächstes?

Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung für das nächste Album gibt, deutet die Reihe von Singles, die HAIM in den letzten Monaten veröffentlicht haben, darauf hin, dass bald eine neue Platte folgen könnte. Während wir auf weitere Details warten, haben die Schwestern auch bereits eine Reihe von Live-Auftritten für die kommenden Monate bestätigt. Dazu gehören Auftritte beim „New Orleans Jazz Festival“ sowie beim „Primavera Sound“ in Barcelona und Porto.