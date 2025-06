Hitzewelle trifft Hurricane 2025: Das ist zu tun

Scheeßel, Niedersachsen – das beliebte Hurricane Festival in Scheeßel steht 2025 unter dem Einfluss einer außergewöhnlichen Wetterlage. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, droht in diesem Jahr keine Unwetterfront mit Regen und Gewittern wie 2024 – sondern das genaue Gegenteil: extreme Hitze.

Hitzewelle statt Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer gefährlichen Lage. Denn nach Angaben des DWD werde es beim Hurricane in diesem Jahr vor allem eines: „knackig heiß.“ Bereits in den Tagen vor Festivalbeginn steigen die Temperaturen deutlich an, so sind es Dienstag (17.06) und Mittwoch (18.06) bereits 27 Grad, und zum Festival dann:

Donnerstag, 19. Juni: 18–23 °C, meist trocken

Freitag, 20. Juni: 24 °C und sonnig

Samstag, 21. Juni: Temperaturen nahe 30 °C

Sonntag, 22. Juni: Deutlich über 30 °C

Montag (Abreisetag): ähnlich heiß

Festival unter Extrembedingungen

Während die Bedingungen zum Auftakt am Donnerstag noch angenehm sind, warnen Experten insbesondere vor dem Wochenende: Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke können bei ausgelassenem Feiern, wenig Schatten und Alkohol schnell zur Gesundheitsgefahr werden.

Empfehlungen: So schützt vor der Hitze schützen

Der DWD gibt klare Verhaltensempfehlungen für den Umgang mit der Hitze:

Körperliche Aktivitäten möglichst in die frühen Morgenstunden verlegen

Ausreichend trinken – nicht nur Bier, sondern vor allem Wasser

Direkte Sonneneinstrahlung meiden

Auf große Anstrengung verzichten

Luftige, helle Kleidung tragen

Kopfbedeckung nicht vergessen

Kalte Arm- und Fußbäder zur Erfrischung nutzen

Alkoholkonsum vermeiden bzw. mäßigen

Leichtes Essen bevorzugen

Klar ist aber auch: Einige dieser Hinweise dürften sich beim Hurricane Festival als schwierig herausstellen. Die Kombination aus Festivalstimmung, langen Konzerttagen und begrenzten Rückzugsmöglichkeiten macht den verantwortungsvollen Umgang mit der Hitze umso wichtiger.