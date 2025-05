Hurricane & Southside 2025: Olli Schulz dabei – Timetable ist da

Die Line-ups für die Festivals Hurricane und Southside 2025 sind noch einmal erweitert worden. Prominenter Neuzugang: Olli Schulz & Band. Zudem wurde am Donnerstag (15. Mai) auch ein Timetable für beide Musik-Events veröffentlicht.

Das Line-Up mit Timetable gibt es sowohl für Hurricane als auch Southside in der App der Schwesterfestivals.

News für das Hurricane Festival

Scheiba haben den SofaConcerts-Bandcontest

Als Hurricane DJs sind bestätigt: Buzz Beat Boutique und Steve Clash

Am Sonntagmorgen wird auf der Wild Coast Stage DER SPIEGEL LIVE u.a. mit Bestsellerautorin Caroline Wahl in den Tag starten

Am Festival-Donnerstag gibt es ein Warm-Up mit Fatoni x Edgar Wasser x Juse Ju, Beauty & the Beats, RAUM27, 100 Kilo Herz, Hi! Spencer und dem Kiezchor Hansemädchen

Neuigkeiten für das Southside Festival

Für den letzten Slot der Warm-Up-Party stoßen Audio88 & Yassin dazu

Contest-Gewinner*innen sind in diesem Jahr: Anina (Gamechanger Contest), IQ Zero (Contest der Schwäbischen Zeitung) und Emi x (DASDING Act)

Als DJs wurden bestätigt: King Kong Kicks, Dennis Concorde und Bass & Bullshit and Friends

Hurricane & Southside finden vom 20. bis 22. Juni in Scheeßel und Neuhausen ob Eck statt. Tickets sind ab 259,- Euro (Hurricane) bzw. 279,- Euro (Southside) erhältlich. Zum Line-Up gehören in diesem Jahr neben dem gerade erst bestätigten Olli Schulz mit Band unter anderem AnnenMayKantereit, Green Day, Rise Against, Apache 207, Alligatoah, Biffy Clyro, Deftones, Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, Nina Chuba, Sam Fender, SDP, The Prodigy und Electric Callboy