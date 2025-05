Janet Jackson: „Ich sehe mich nicht als Ikone“

„Ich möchte niemanden beleidigen, aber ich sehe mich selbst nicht als Ikone“, sagte Janet Jackson am Montag (26. Mai), als sie in las Vegas während der Verleihung der American Music Awards den prestigeträchtigen ICON Award erhielt.

„Meine Familie und ich, wir haben nie davon geträumt, berühmt zu werden“, ergänzte die Sängerin. „So sind wir nicht erzogen worden. Wir hatten schon immer eine besondere Liebe zur Musik, zum Tanzen und zum Singen, und der Ruhm kam als Ergebnis harter Arbeit und Hingabe einfach hinzu.“

Jackson erklärte, dass die Geschichte ihrer Künstlerfamilie vor allem eine amerikanische Erzählung ist, die in keinem anderen Land der Welt so möglich gewesen wäre. „Das hätte nur in Amerika passieren können. Ich hoffe nur, dass ich anderen Menschen, anderen Künstlern, als Inspiration dienen konnte, ihre Träume zu verfolgen und erfolgreich zu sein“, so die 59-Jährige.

Janet Jackson überstrahlte alle bei den American Music Awards

Dass Janet Jackson ihr Handwerk trotz all der Demut nach wie vor versteht, bewies sie bei ihrer Performance während der Verleihung. Erst gab sie eine von sexy Tänzern umrissene, wirklich mitreißende Darbietung von „Someone to Call My Lover“, bevor dann auch der Titelsong aus dem Album erklang, der den Mega-Hit enthielt: „All For You“.

Jackson trat das erste Mal seit zehn Jahren wieder in einer Live-Show auf. Überraschend: Die Sängerin trug bei ihrem Auftritt unter einer weißen Bomberjacke ein Top, auf dem sich in der Mitte der deutsche Bundesadler befand.