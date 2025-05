Rock am Ring 2022, Tag 1: Fotos von Green Day, The Offspring, Måneskin & Co.

Am Freitag traten bei Rock am Ring 2022 unter anderem Green Day, The Offspring, Weezer, Måneskin, Weezer, Broilers, You Me At Six und Scooter auf – sowie Die Toten Hosen als Überraschungsgäste bei den Donots. Hier unsere Fotos von Tag 1.