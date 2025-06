Seit einem Jahr sorgt der Punk-Rock für Schlagzeilen. Die Musikszene in England hat sich seitdem radikal verändert; in Amerika, Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen Ländern bahnt sich derzeit eine ähnliche Entwicklung an. Unterdessen schießen in Großbritannien und speziell in London neue Punk- und New Wave-Gruppen noch immer wie Pilze aus dem Boden. Viele von ihnen erreichen auch relativ rasch mit ihren ersten Platten die Hitparaden. Die wichtigsten und erfolgreichsten englischen Bands der neuen Welle stellt der Musik Express nun vor. Der Überblick ist sicher nicht vollständig - Namen wie "Stinky Toys", "999", "XCT" fehlen. Aber die abgedruckten Fotos und Steckbriefe erleichtern hoffentlich dennoch die Orientierung im sprießenden New Wave-Dschungel.