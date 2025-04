Karl Walterbach, Chef des Berliner Metal-Labels Noise, läßt sich von keinem über den Tisch ziehen. Nicht vom deutschen Phonoverband, der seinem Goldesel im Stall, den Hamburger Metal-Husaren Helloween, im Herbst 1990 kurzerhand die goldenen LPs für die Alben KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART I. & II. aberkannte. Und erst recht nicht von der Band […]