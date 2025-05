Welche Band ist die größte aller Zeiten und warum? Die Beatsteaks. Ich mag keine andere mehr als die. Welcher Sänger ist momentan der beste? Es ist immer noch Mike Patton. Welche Band hat dich zuletzt enttäuscht? Madball. Nach SET IT OFF hätte nichts mehr kommen sollen! Was war deine erste selbst gekaufte Platte? „Fuckshop“ von […]