Melissa E. goes Janis J.

Melissa Etheridge soll in einer Verfilmung des Lebens von Janis Joplin deren Rolle übernehmen. Dafür will die US-Sängerin eine Reihe von Janis-Songs neu aufnehmen. Am Drehbuch werkelt Melissas Lebensgefährtin Julie Cypher, die zudem im Januar ein Baby erwartet. Wer dem bekennenden Lesbenpaar den Samen gespendet hat, wollen die werdenden Mamas jedoch nicht verraten. Unter dem […]