Welchen Luxus leistest Du Dir? Einen alten Mercedes. Wovor hast du Angst? Ich möchte nichts herausfordern, indem ich es benenne. Was ist die am meisten überschätzte Tugend? Sauberkeit – wir konzentrieren uns so darauf, uns rauszuputzen, daß wir vergessen, daß wir Scheiße essen, Gift atmen und unseren Geist schwächen. Hast Du einen regelmäßig wiederkehrenden Alptraum, […]