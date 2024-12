Madonna teilt Familienfotos & ihr Verständnis von „Medizin für die Seele“

Die 66-Jährige hat auf Social Media besondere Einblicke ins Familienleben und ihr Inneres gegeben.

„The Queen Of Pop“, Modeikone, Musikinstitution, Bühnenlegende: Madonna ist viel mehr als „nur“ eine Sängerin. Doch hat man manchmal auch das Gefühl, sie würde eine unnahbare Fassade für die Öffentlichkeit aufrechterhalten wollen. Aber nun präsentiert sich die heute 66-Jährige weich – zumindest im Zusammenhang mit ihrer Familie. Zu Thanksgiving (dem amerikanischen Erntedankfest), einem der wichtigsten Feiertage in den US of A, hat Madonna eine Reihe an Fotos aus dem intimsten Familienkreis geteilt. Und so wurde auf einmal aus Superstar Madonna Mutter und Tochter Madonna Louise Ciccone.

Willkommen bei Familie Ciccone

Die Fotos zeigen die Liebsten von Madonnas – ihre Söhne David und Ritchie, ihre Töchter Mercy, Lourdes, Estere und Stella und ihren Vater, den 93-jährigen Silvio. Die Bilder sind bunt gemischt. Man sieht in ihrer Instagram-Galerie Schnappschüsse der Familie, wie sie lachen, sich in den Armen liegen, aber dann auch mal gekonnt posieren.

Madonnas Familien-Einblicke auf Instagram:

Besonders rührend sind die Aufnahmen von Madonna und ihrem Vater, mit dem sie ein inniges Verhältnis zu pflegen scheint. Silvio zog nämlich Madonna und ihre vier Geschwister nach dem frühen Tod der Mutter alleine in Detroit groß. Als Madonnas Mutter Madonna Louise damals im Alter von nur 30 Jahren an Brustkrebs starb, war die Musikerin gerade einmal fünf Jahre alt.

„Meine Familie hat in diesem Jahr viele Verluste erlitten“

Zu den Fotos teilte Madonna auch emotionale Worte: „Wir werden in Familien hineingeboren, und wir schaffen uns unsere eigenen. Mit der Zeit bin ich immer mehr dankbar für diese Mikrokosmen des Lebens, die um mich herumtanzen und mich jeden Tag etwas lehren. Meine Familie hat in diesem Jahr viele Verluste erlitten. Mein Vater hat sie mit Würde ertragen. Ich habe ihn auf dem Friedhof weinen sehen, als wir meinen Bruder Christopher beerdigten – gleich nachdem er seine Frau verloren hatte. Das war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Die Zeit mit ihm und all meinen Kindern an Thanksgiving zu verbringen, war Medizin für die Seele“, so die „Like A Virgin“-Sängerin via Instagram.

Madonna erwähnte in dem Post ihren Bruder Christopher, der im Alter von 63 Jahren diesen Oktober an Krebs verstarb. Doch das war nicht der einzige Verlust, den die Familie 2024 ertragen musste. Auch Silvios zweite Ehefrau Joan starb dieses Jahr nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Sie wurde 81 Jahre alt. 2023 zuvor starb außerdem Madonnas älterer Bruder Anthony im Alter von 66 Jahren, ebenfalls an Krebs.