Nach Surprise-EP: Trettmann releast Single „War das schon alles“

Mehr Songs, neue Features: Die YOUR LOVE IS KING Deluxe-EP erscheint am 26. April.

Ein Jahr nach dem Album INSOMNIA, in dem Trettmann eine schwierige Lebensphase dokumentiert hat, ist der Musiker mit neuer Musik zurück. Erst vor wenigen Tagen hat er eine überraschende Comeback-EP namens YOUR LOVE IS KING veröffentlicht, zu der es auch die Videosingle „Prototype“ gab. Jetzt ist der Künstler noch einen Schritt weiter gegangen und hat eine weitere Single releast.

Trettmann veröffentlicht mit der Single einen aktuellen Statusbericht

Mit „War das schon alles“ hat Trettmann direkt die nächste Single und damit den Startschuss einer zweiten EP-Phase folgen lassen. Der Song wurde von Florida Juicy, Levin und Vekst produziert. Dabei handelt es sich um drei Producer aus den unterschiedlichsten Subgenres der Deutschrap-Landschaft. Entstanden ist ein bittersüß-nachdenklicher Song mit persönlichem Text und einem trüben Blick in Richtung Zukunft: „Jetzt fühlt sich’s wieder so an, als fängt es grade an.“

Deluxe-EP in den Startlöchern

Die Single soll Auftakt für die Deluxe-EP YOUR LOVE IS KING sein, die mit weiteren Songs und Features am 26.04. erscheint. Aufgenommen auf einem zum Studiokomplex umfunktionierten Gutshof nahe der südfranzösischen Kleinstadt Limoux ist YOUR LOVE IS KING DELUXE die Verlängerung eines auf diversen Ebenen untypischen Trettmann-Releases, auf dem düstere Töne auf eine positiv-verträumte Grundatmosphäre treffen.

Mit vier Songs hatte Trettmann mit seiner ersten Solo-EP seine Fans glücklich gemacht. Der 50-Jährige hatte seine neue Musik Ende März angekündigt und diese dann weniger als 24 Stunden später veröffentlicht. Die Kitschkrieg-Trennung ist zwar sound-technisch bemerkbar, doch sind die gewohnten HipHop-, Reggae- und Dancehall-Elemente immer noch da – nur viel nahbarer.

Aber der musikalische Neustart ist nicht nur durch Beats von Ahzumjot, Florida Juicy oder Dexter spürbar – Trettmann nimmt auch textlichen Bezug dazu. In „So Lang“ beschreibt er: „Ayy, sie klingeln Sturm, gestern waren wir noch Freunde /Blut in mei’m Ohr bei ihr’m Klingelton heute.“ Und er selbst verweist auch auf den optimistischen Wechsel seiner Musik, so heißt es „nach 100 Sad Songs, ist es okay“.