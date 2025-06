Paula Hartmann live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Setlist, Support

Paula Hartmann und Apsilon geben am 1. August ein kostenloses Konzert in Berlin

Paula Hartmann geht im Sommer 2025 auf große Open-Air-Tour. Nach ihren restlos ausverkauften Tourneen 2023 und 2024, zieht es sie nun mit ihrem Album KLEINE FEUER auf die Freilichtbühnen in Deutschland und Österreich. Am 01. August spielt sie als Teil des 20-jährigen Jubiläums des Citadel Music Festivals in der Zitadelle Spandau – einem der atmosphärischsten Open-Air-Spielorte der Hauptstadt.

Tickets

Tickets für Paula Hartmann beim Citadel Music Festival sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf der offiziellen Website des Festivals, sowie auf Eventim zu kaufen. Stehplätze mit freier Platzwahl beginnen hier bei einem Preis von 54 Euro.

Zeiten und Support

Einlass ist ab 17.00 Uhr, Konzertbeginn um 19.00 Uhr. Zunächst werden als Support-Acts Jassin und Charlize auftreten. Mit Paula Hartmann kann dann ab circa 20.30 Uhr gerechnet werden.

Anfahrt

Anreise mit dem Auto oder Motorrad

Adresse: Zitadelle Spandau, Am Juliusturm, 13599 Berlin

Parken

In der Nähe der Zitadelle gibt es nur begrenzte Parkmöglichkeiten. Deshalb wird empfohlen, die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreten – sofern auf das Auto verzichtet werden kann. Vorzugsweise sollte man mit der U7 bis zur Haltestelle Zitadelle fahren.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

U-Bahn: Mit der Linie U7 bis zur Station „Zitadelle“ fahren. S-Bahn: Mit den Linien S75+9 bis zur Station „Spandau“ fahren. Bus: mit der Linie X33 sowie Fern- und Regionalbahn bis zur Station Bhf. Berlin-Spandau fahren. Die Fahrtzeit beträgt ca. 30 min. von Berlin-Mitte aus.

Setlist

Die Setlist von Paula Hartmann kann je nach Tourstopp variieren. Zuletzt performte sie ihre Songs jedoch in folgender Reihenfolge:

7 Mädchen

Gekreuzte Finger

Kugeln im Lauf

Veuve

Geruch von Koks

Fahr uns nach Hause

Candy Crush

Babyblau

kleine Feuer

Nie verliebt

schwarze SUVs

Grau

Atlantis

sag was

DLIT (die Liebe ist tot)