Horrorszenarien, aber auch Gesellschaftskritik von Ice-T und seinen Metal-Homies.

Hand aufs Herz: Wer hätte im BodyCount-Debütjahr 1992 ernsthaft damit gerechnet, dass Ice-T und seine von der damaligen „Cop Killer“-Kontroverse gebeutelte Crossover-Band 32 Jahre später Pink Floyds „Comfortably Numb“ mit David Gilmour als Gitarrengast covern? Vermutlich nicht mal Ice selbst, dessen HipHop-Karriere – zumindest was regelmäßige Albumveröffentlichungen angeht – gegenüber der einstigen Nebenschauplatz-Gruppe zunehmend ins Hintertreffen zu geraten droht.

Auf ihrem achten Album modifizieren Body Count besagten THE-WALL-Klassiker jedenfalls von einem Stück über Rockstar-Medikation zu einem Song über akute menschliche Tumbheit und Abgestumpftheit – und machen die Nummer damit (fast) zu ihrer eigenen. Geht es um gelungenes, grollendes und – mit Hilfe von (Death-)Metal-Mitstreitern wie etwa Cannibal-Corpse-Frontmann George Fisher – auch gegrowltes Eigenmaterial, steht man ebenfalls nicht schlecht da.

Inspiriert von Torture-Horrorfilmen wie beim Titeltrack, der Dystopie-Thriller-Reihe „The Purge“ oder schlichtweg akuter Pulverfass-Problematiken („World War“) knöpft sich Ice-T, getragen von Ernie Cs schneidenden Riffs und einer pumpenden Rhythmusgruppe, auch die eigene Nachbarschaft und damit die Missstände in den USA vor. So bekommen auf „Fuck What You Heard“ Demokraten und Republikaner in einer cleveren Analogie zum großen L.A.-Siebziger-Bandenkrieg zwischen Crips und Bloods genauso ihr Fett weg wie in „Lying MF“ vermeintlich namenlose notorische Lügner (die dessen ungeachtet erneut für eine Präsidentschaft kandidieren). Gnadenlos, fürwahr.

