BILLBOARD HEART ist ein von vorne bis hinten unfassbar starkes Album, obwohl es beinahe nicht zustande gekommen wäre. Den ersten Aufnahmen und Probeshows fehlte offenbar das gewisse Etwas, woraufhin Deep-Sea-Diver-Bandchefn, -Sängerin und -Gitarristin Jessica Dobson die Songs vorerst frustriert ad acta legte. Nach einer kurzen Pause kontaktierte sie Producer Andy Park, der sie überzeugte, die Stücke doch noch mal anzufassen – und mit welchem Furor Dobson dabei vorging: Deep Sea Diver klingen entfesselt wie nie, auch wenn das Vorgängeralbum IMPOSSIBLE WEIGHT von 2020 schon sehr intensiv, ja sogar: deep war.

Ob es um Freundschaften geht, die vom Suff zerstört werden („Always Waving Goodbye“) oder von vornherein heikel waren („Tiny Threads“), ob es um Liebe zu schwierigen Personen geht wie im breitwandigen Titelsong oder um Stillstand und Ödnis („Loose Change“): Dobson reißt sich das Herz aus dem Leib und schreddert ihre Gitarre, bis wir fühlen, was sie fühlt.

In Stücken wie „Emergency“ oder „Shovel“ fließt die Energie aus 200 Jahren Indie-Rock zusammen, werden die Dämonen beschworen, die auch Nick Cave und PJ Harvey gut kennen. Es gibt weiche, zarte Momente auf BILLBOARD HEART, den Schlusstrack „Happiness Is Not A Given“ zum Beispiel, doch die stärksten Eindrücke hinterlassen Deep Sea Diver im Zorn.

