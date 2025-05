Kurt Cobain war tot und Grunge Geschichte, als im Sommer 1994 WITHOUT A SOUND erschien. Dinosaur Jr hatten das Genre zwar mit angeschoben, konnten aber nicht vom Hype profitieren. Ihr sechstes Album, vom Musikmagazin Ihres Vertrauens in der September-Ausgabe zur „Platte des Monats“ erklärt, markierte einen Übergang.

Weil Schlagzeuger Murph bereits ein Jahr zuvor ausgestiegen war, übernahm Bandchef J Mascis neben Gesang und Gitarre auch noch Keyboards und Schlagzeug. Dem relativen Neumitglied Mike Johnson blieb die Statistenrolle am Bass. Einerseits besann sich Mascis auf den Sound der klassischen Triobesetzung von Dinosaur Jr, also: Alternative-Rocksongs mit verzerrten, splitternden Gitarrensoli und larmoyantem, fast poppigem Gesang. Andererseits zeigte er mit akustischen Balladen wie „Outta Hand“ oder „Seemed Like The Thing To Do“ seine introvertierte Seite.

Nach Jahren klappte es jetzt auch beim Publikum

Nach Jahren, in denen die Band nur Erfolge bei den Kritikern erzielen konnte, klappte es jetzt auch beim Publikum. Mit Platz 44 in den Billboard-Charts ist WITHOUT A SOUND bis heute ihr kommerziell erfolgreichstes Album. Die „Expanded Edition“ hängt dem Original-Album sieben Bonus-Tracks an: alternative Mixe und Instrumentalversionen. Auf einer zweiten CD gibt es Konzertaufnahmen aus der Londoner Brixton Academy vom 8.

Oktober 1994. Die elf Songs vermitteln einen ungefähren Eindruck ihrer infernalisch ohrenbetäubenden Energie. Neben der Doppel-CD erscheint WITHOUT A SOUND auch in zwei Vinyl-Ausgaben: als Einzel-LP auf „Splatter Green Vinyl“ und die „Expanded Edition“ als Doppel-LP auf gelbem PVC.

Welche Alben im Mai 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.