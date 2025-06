„Open up your heart now, Baby – it’s knocking at the door“, feht Durand Jones auf „If Not For Love“ mit einer Stimme, in der sich Sehnsucht und Überredungskraft die Hand reichen. Hinter ihm baut sich eine Streicherkaskade im Stil der 1970er-Jahre auf, unterstützt von einem schleichenden Groove und schließlich abgelöst von einem Saxofonsolo, das nicht einfach beginnt, sondern sich eher entfaltet. Das ist Soul, wie er einst war: dringlich, üppig, zärtlich.

Aber wo die sichtbaren Stichwortgeber wie Marvin Gaye oder Curtis Mayfield eher von der Kanzel herab predigten, versammeln sich The Indications in einer Gemeinschaft: FLOWERS sucht nach dem Richtung Disco blickenden PRIVATE SPACE (2021) die eigenen Wurzeln, und die liegen im Jam, in der hellwachen Zusammenarbeit der drei Kernmitglieder Jones (Gesang), Aaron Frazer (Drums) und Blake Rhein (Gitarre).

Unter der Produktionsägide von Letzterem spielen sie sich auf FLOWERS eine knappe Dreiviertelstunde durch einen Sound, der immer im Fluss und fast immer konsequent rückwärtsgewandt ist. Ein sehr gut informierter Pastiche also, dessen analoges Schimmern aber einige Male erstaunlich lange nachwirkt, nachzuhören im Richtung Blaxpotation-Soundtrack blickenden „Rust & Steel“, dem kleinen Tagtraum „Lovers Holiday“ oder dem sanften „Paradise“. Die Finesse der Labelmates Khruangbin erreicht das nicht, aber trotzdem: Wenn diese Grooves anklopfen, öffnet sich das Herz doch wie ein Scheunentor.

