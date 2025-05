Der Bart ist ab. Ne, isser natürlich nicht. Die Haare sind aber ein bisschen kürzer geworden bei Kadavar, unseren liebsten heimischen Retrorockern, und der Videoclip zur Vorabsingle „Regeneration“ ist auch überraschend bunt geraten. Die Berliner, mittlerweile vom Trio zum Quartett gewachsen, haben sich auf ihrem siebten Album I JUST WANT TO BE A SOUND weiterentwickelt, was in ihrem Fall allerdings bedeutet, dass sie sich aus den dunkelschweren 70er-Jahren zurückgearbeitet haben in die psychedelisch vergleichsweise aufgeheiterten 60er.

Überall hallt und reverbt, wabert und wahwaht es, Flanger, Fuzzbox und Feedback schauen sehr regelmäßig vorbei, und an „Sunday Mornings“ wankt der Protagonist „drunk and high“ nach Hause und sinniert darüber, dass er es mal wieder mal nicht dahin geschafft hat, wo andere Menschen am Sonntagmorgen so hingehen, als weder in die Kirche noch ins Berghain. Vom Blues- und Stoner Rock, mit dem Kadavar einst angetreten sind, ist bloß mehr das „stoned“ übrig geblieben, aber hier wird nicht gevaped, hier wird noch richtig tief auf Lunge geraucht, aber noch lieber werden Pillen eingeworfen, und zum Abschluss, in „Until The End“ kommen Kadavar dann doch tatsächlich an bei den Beatles according to Oasis.

Dass Max Rieger von Die Nerven produziert hat, ist nicht unbedingt zu hören, Postrock kann man bestenfalls ein, zwei Stücken unterstellen. Aber bestimmt neu ist, dass Kadavar dort, wo sie sich früher gern im Sound verloren, nun eine ungewohnte Konzentration auf den Song demonstrieren. Noch ein Bart, der ab ist, und besser isses.

