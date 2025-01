Rares Material lässt tief in die Psyche einer britischen Post-Punk-Band blicken, die Mod-Musik und psychedelischen Pop zu einem ikonischen Low-Fi-Mix vereinte.

Vor über vierzig Jahren machte sich ein smarter junger Londoner über Teilzeit-Punks lustig. Er fragte sich, wo TV-Moderator Bill Grundy nach seinem Skandalinterview mit den Sex Pistols abgeblieben war und wusste angeblich, wo Syd Barrett lebt. Wir reden von Daniel Treacy, der treibenden Kraft hinter den Television Personalities. Als einer der Allerersten wurde John Peel auf die Band aufmerksam und spielte „Part Time Punks“ in seiner Radiosendung.

Der spröde Charme dieser Low-Fi-Perlen überzeugt noch heute

Der DJ war es auch, der die TV Personalities zu einer seiner berühmten Sessions einlud, mit der TUNE IN, TURN ON, DROP OUT jetzt auch beginnt. Die vier Songs nahmen sie in London auf, alle stammten vom Debüt …AND DON’T THE KIDS JUST LOVE IT. 1986 lud dann der ehemalige Billy-Bragg-Roadie und erfolgreiche BBC-DJ Andy Kershaw zu einer Session, dabei waren TVP zu jener Zeit eine Live-Band ohne Plattenvertrag. Unter eher widrigen Umständen spielten sie erneut vier Songs ein, die bis 1989 unveröffentlicht bleiben sollten.

Anfang der Neunzigerjahre fragte dann das US-College-Radio WMBR an, und diesmal servierten die Briten üppige zehn Lieder, inklusive Cover-Versionen der Buzzcocks und Raincoats. Weil dieses Material bereits eine Doppel-LP füllt, liegt noch ein Download-Code mit einem halben Dutzend Aufnahmen für den Sender WFMU aus New Jersey bei. Nun mag man meinen, dass die lange Zeitspanne – immerhin 13 Jahre – und die vielen Umbesetzungen, die zwischen dem ersten und letzten Song liegen, TUNE IN, TURN ON, DROP OUT zu einem wenig stringenten Album machen. Stimmt nicht. Der spröde Charme dieser Low-Fi-Perlen überzeugt noch heute.

