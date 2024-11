Handgemachter Dream Pop voller amerikanischer Nostalgie.

The Innocence Mission begannen Ende der 80er-Jahre als College-Pop-Band im Feld der 10,000 Maniacs oder Indigo Girls. Im Verlauf der Jahre fanden die Eheleute Karen und Don Peris einen eigenen Sound, der The Innocence Mission unverwechselbar macht. Alle Alben sind furchtbar traurig und erstaunlich tröstlich. Sie bauen auf Erinnerungen auf, führen in eine in Sepia getönte Traumwelt. Seitdem die Band aus Pennsylvania 2018 beim englischen Label Bella Union eine Heimat fand, hört man endlich auch in Europa genauer hin.

Und das lohnt sich. Die Lieder auf MIDWINTER SWIMMERS klingen wie Postkarten von einer Reise durch ein Nordamerika, das es so nicht mehr gibt. Es wirkt, als wollten The Innocence Mission mit ihrer Harmonisierung einen Gegenpunkt zur ­Polarisierung setzen: Melodien fließen ineinander, das Schlagzeug spielt mit viel Hall im Hintergrund, die hohe Stimme von Karen Peris hat keine Mühe, sich gegen rade: die getupften, beinahe kammermusikalischen Klänge durchzusetzen. Da Dream Pop auch weiterhin der Indie-Sound der Stunde ist: Gut möglich, dass The Innocence Mission auf ihre alten Tage doch noch einen Nerv treffen.

