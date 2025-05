Tory Lanez: Angriff mit 14 Messerstichen im Gefängnis

Momentan sitzt Tory Lanez in Haft und verbüßt eine zehnjährige Strafe. Jetzt wurde der Rapper mehreren Berichten von US-Medien zufolge von einem Mitgefangenen niedergestochen. Dieser soll 14 Mal auf Lanez eingestochen haben, unter anderem in den Hinterkopf und ins Gesicht. Durch den Angriff erlitt der Musiker einen Lungenkollaps und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Angriff mit selbstgebauter Waffe

Wie unter anderem die „Los Angeles Times“ berichtet, ereignete sich die Attacke wohl um 7.20 Uhr Ortszeit im Gefängnis in Tehachapi, Kalifornien. Das Messer hat der Täter sich angeblich selbstgebaut. Das Gefängnispersonal konnte wohl schnell reagieren, den Notruf wählen und medizinische Erstversorgung einleiten. Der 32-Jährige wurde daraufhin in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Tory Lanez‘ Zustand ist wieder stabil – das Tatmotiv bleibt unbekannt

Auf dem Instagram-Account des Rappers wurde ein Beitrag gepostet, der Genaueres über die Tat berichtet. Insgesamt soll 14 Mal auf Lanez eingestochen worden sein – darunter sieben Stiche in den Rücken, vier in den Oberkörper, zwei in den Hinterkopf und einer in seine linke Gesichtshälfte. Daraufhin seien beide seine Lungenflügel kollabiert und er musste im Krankenhaus von einem Sauerstoffgerät beatmet werden. Mittlerweile soll sein Zustand aber wieder stabil sein und er kann wohl ohne weitere Hilfe atmen.

Weiter heißt es in dem Statement: „Trotz seiner Schmerzen spricht er normal, ist guter Dinge und zutiefst dankbar, dass er es schafft. Er möchte sich auch bei allen für ihre anhaltenden Gebete und Unterstützung bedanken.“ Bisher ist nicht bekannt, welches Motiv hinter dem Angriff stecken könnte.

Wegen Schüssen auf Megan Thee Stallion im Gefängnis

Tory Lanez, der mit bürgerlichem Namen Daystar Peterson heißt, wurde im August 2023 zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Grund dafür ist ein Vorfall von 2020, bei dem Lanez die Rapperin Megan Thee Stallion in die Füße schoss.

Der gebürtige Kanadier wurde damals in allen drei Anklagepunkten für schuldig befunden: Körperverletzung mit einer Schusswaffe, illegaler Besitz einer Schusswaffe und fahrlässige Entladung einer Waffe.