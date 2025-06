Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im Mai verstorben

Charles Strouse starb am 15. Mai 2025 in seinem Zuhause in New York City. Der Musical-Komponist schuf mehr als ein Dutzend Broadway-Musicals, darunter „Bye Bye Birdie“ (1960), „Applause“ (1970) und „„Annie“ (1977), mit denen er drei Tony-Preise holte. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Copyright: Getty Images North America/Santiago Felipe