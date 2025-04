Unerträglich Betrifft: Selektor im ME 8/13 Herr Soethof hat in einer seiner Rezension (The Shouting Matches: GROWNASS MAN; Anm.) den Zustand des ME auf den Punkt gebracht: „() und wer will, der hört gar Tom Petty, Lynyrd Skynyrd und noch mehr Südstaatenrock heraus. Davon bitte nicht abschrecken lassen “ Aber was will man von einem […]