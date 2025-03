Am Anfang ihrer Karriere stand eine herbe Enttäuschung: Mit sieben Jahren entdeckte Wunderkind Michelle Branch, dass die Beatles nicht kindgerecht „She’s got a chicken to ride“ sangen, sondern „Ticket to Ride“. Aus Protest komponierte sie ihr erstes Liedchen, in dem mutmaßlich ein Huhn die Hauptrolle spielte. Mit 14 bekam sie ihre erste Gitarre geschenkt, knapp […]