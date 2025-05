Xatar: Mit diesen Kollegen hatte der Rapper Beef

Xatar ist tot: Fler, Farid Bang & Co. veröffentlichen Postings

Xatar, bürgerlich Giwar Hajabi, ist tot – das haben mehrere seiner Rap-Kollegen im Netz bekanntgegeben. Er galt als ein prägender Künstler im deutschen Rap, war aber zweifelsohne auch eine kontroverse Figur, die keinen öffentlichen Konflikt scheute. Seine Beefs reichten von persönlichen Auseinandersetzungen bis hin zu handfesten Eskalationen. Hier ein Überblick über einige seiner bekanntesten Streitigkeiten.

KC Rebell vs. Xatar: Ein Label-Streit eskaliert

Der wohl bekannteste Konflikt Xatars entwickelte sich mit KC Rebell. Auslöser war Xatars Behauptung, KC Rebell habe sich seinem Label „Alles oder Nix Records“ anschließen wollen, was dieser allerdings dementierte. Die Spannungen eskalierten im August 2016, als ein Freund von KC Rebell vor Xatars Shisha-Bar in Köln brutal attackiert wurde. Es fielen Schüsse, und das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Xatar stellte sich daraufhin der Polizei, jedoch wurde der Haftbefehl später aufgehoben, da er zur Tatzeit ein Alibi vorweisen konnte. KC Rebell veröffentlichte den Disstrack „Dizz da“, in dem er Xatar scharf kritisierte. Im Februar 2017 erklärte Xatar öffentlich, dass er den Konflikt beenden wolle, woraufhin KC Rebell den Disstrack von YouTube entfernte. Aber das Netz vergisst ja nie.

Sero El Mero vs Xatar: Fehlender Respekt

Ein weiterer Konflikt entstand mit Sero El Mero, einem ehemaligen Schützling Xatars, der sich über Xatars Label-Insolvenz amüsiert haben soll. Eno, ebenfalls ein Künstler aus Xatars Umfeld, äußerte öffentlich seine Enttäuschung über Sero El Mero, nachdem dieser Xatar in einem Interview indirekt beleidigt hatte. Eno soll gesagt haben: „Aber Bruder, wer zum Teufel bist du, dass du ihm sagst: ‚Ich hab‘ ’ne Pizzeria, komm bei mir arbeiten‘? Das fand ich nicht schön Bruder, ich fand das bisschen respektlos.“ Sero El Mero reagierte daraufhin in seiner Instagram-Story und erklärte, dass es Dinge zwischen ihm und Xatar gegeben habe, von denen Eno nichts wisse. Er betonte jedoch, dass es zwischen ihm und Eno „kein böses Blut“ gebe.

Farid Bang vs. Xatar: Private Spannungen – und eine Versöhnung

Mit Farid Bang gab es ebenfalls Spannungen, die jedoch nicht öffentlich eskalierten. Im Jahr 2019 kam es zu einer Versöhnung zwischen Xatar und Farid Bang, was sie in einem gemeinsamen Video öffentlich machten. Die beiden Rapper betonten, dass es keinen Grund für Feindseligkeiten gebe und dass sie künftig friedlich miteinander umgehen wollen. Er gehörte auch zu den ersten, die jetzt sein Beileid zum Tod des Rappers ausdrückten.

Bero Bass vs. Xatar: Streit über angebliche Schulden

Bero Bass, ein früherer Weggefährte Xatars, äußerte sich kritisch über ihn und warf ihm vor, Schulden nicht beglichen zu haben. In einem Interview sagte Bero Bass, dass Xatar ihn finanziell im Stich gelassen habe, obwohl sie früher eng zusammengearbeitet hätten. Manuellsen, ein weiterer Rapper, kommentierte den Konflikt und forderte beide Seiten auf, ihre Differenzen beizulegen.