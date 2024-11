Z-Pain: Mark Zuckerberg und T-Pain veröffentlichen gemeinsamen Song

Die Akustik-Parodie von Lil Jons „Get Low“ ist ein Geschenk an Zuckerbergs Frau Priscilla Chan.

Mark Zuckerberg und T-Pain sorgen als Z-Pain für eine der ungewöhnlichsten musikalische Kollaboration des Jahres und veröffentlichen gemeinsam einen Track. Nur zwei Tage zuvor, am 12. November, hatten beide ihre Zusammenarbeit via Instagram-Story angekündigt. Es handelt sich um eine akustische Gitarrenversion von Lil Jons „Get Low“. Zuckerberg widmet diese seiner Frau Priscilla Chan.

Z-Pain are in da House

Die Parodie des Crunk-Hits vom 2002er Album KINGS OF CRUNK kommt zunächst mit einem eingängigen Riff und Zuckerbergs (soliden) Gesang daher. T-Pain übernimmt dann die zweite Strophe und ist außerdem als Begleitstimme in der Hook präsent.

Würde man die frauenverachtenden Lyrics des Originals ausblenden, wirkt die Neuinterpretation von Z-Pain fast wie der Versuch eines College-Studenten auf einer beliebigen US-amerikanischen Universität, eine seiner Kommilitoninnen mit vier hastig gelernten Gitarrenakkorden zu beeindrucken. Natürlich erscheinen Zeilen wie „Get low, get low, get low, get low / From the windows to the walls / ’Til sweat drops down my balls / ’Til all these bitches crawl“ dadurch umso komischer.

Hört hier in „Get Low“ von Z-Pain rein:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf Instagram postete der Meta-Mogul ein älteres Bild von sich und seiner Ehefrau Chan und kündigte seinen neuen Song wie folgt an: „‚Get Low‘ wurde gespielt, als ich Priscilla zum ersten Mal auf einer College-Party traf, und so hören wir es jedes Jahr an unserem Jahrestag. Dieses Jahr habe ich mit T-Pain an unserer eigenen Version dieses lyrischen Meisterwerks gearbeitet. Ton an für den Track und auch auf Spotify verfügbar. Liebe dich P.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob zukünftig weitere (Cover-)Tracks von Z-Pain zu erwarten sind, bleibt unklar.

T-Pain erhält Ehrung seiner Heimatstadt

T-Pain teilte das Lied von seinem Kumpel „Z“ und sich ebenfalls in einer Instagram-Story. Am Sonntag (10. November) wurde der Rapper aus Florida übrigens von seiner Heimatstadt Tallahassee geehrt. Der dortige Bürgermeister John Dailey überreichte dem 40-Jährigen die „Keys to the City“ und zementierte den Status des Musikers als wichtigen Sohn der Stadt, indem er die Pasco Street in T-Pain Lane umbenannte.