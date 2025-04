Zehn unvergessene Interimssänger – von Tic Tac Toe bis AC/DC

Mit dem Ersetzen der Stimme büßt eine Band viel Markenzeichen ein. Und die Fans sind eh erst wieder froh, wenn das Original doch noch zurückkehrt. Was bleibt vom Dazwischen? Na, ein oder auch mehrere Interimssänger für die Annalen. Eine kleine Aschenputtel-Sammlung.

1. Svaen Lauer

Jupiter Jones (2014 – 2018)

Befreundet waren Svaen Lauer und die Band Jupiter Jones schon ewig, Gitarrist Sascha ein Kumpel aus Kindertagen. Als Gründungsmitglied und Sänger Nicholas Müller 2014 ausstieg, war der Weg zum Nachfolger (ergo Interimssänger) also denkbar kurz. Nach dem zwischenzeitlichen Split 2018 und dem Album Mit brüllenden Fahnen als Erinnerungstück an diese Ära, ist die Band seit Beginn des Jahres wieder aktiv. Am Mikro: Nicholas Müller.

2. Ronnie James Dio

Black Sabbath (1979 – 1983, 1991 – 1992)

Das 2010 verstorbene Stimmwunder ist so etwas wie der Leuchtturm unter den etlichen temporären Ozzy-Nachfolgern und -Vorgängern. Mit Klassikern wie Heaven and Hell hat Dio einen Ehrenplatz in der IG Metall Birmingham, nicht allen war derlei Ruhm vergönnt. Glenn Hughes und Ian Gillan besitzen noch einiges an Strahlkraft, ebenso wie Tony Martin. Bei Dave Walker, David Donato und Ray Gillen jedoch müsste man nachschlagen.

3. Ray Wilson

Genesis (1996 – 1998)

Ach, der gute Ray. Supergroup meets One Hit Wonder, eine Idee, so abseitig, dass man es fast schon wieder cool finden könnte. Wilson distanzierte sich später von Genesis, tourte aber trotzdem noch mal mit Ur-Mitglied Steve Hackett. Jüngst wurden neue Konzertplakate von Wilson gesichtet, auf dem Programm: „Genesis Classics“. Dass Phil Collins mit Stiltskin-Hits touren würde, kann bislang nicht bestätigt werden.

4. Sara Brahms

Tic Tac Toe (1999 – 2000)

Gebt mir ein P, gebt mir ein K – PK! Die Pressekonferenz to end all Pressekonferenzen bleibt ein Meilenstein, die gute Sara Brahms eher eine Leitplanke. Nach Rickys sensationellem Abgang ergänzte sie Tic Tac Toe kurz vor dem Millennium und unter dem mailadressigen Namen: Sara @ Tic Tac Two. Dem Split 2000 folgte die Reunion 2005. Von Sara keine Spur, dafür war Ricky wieder an Bord.

5. John Corabi

Mötley Crüe (1993 – 1996)

Nach dem Mega-Erfolg von Dr. Feelgood ging Vince Neil, kam Interimssänger John Corabi. Für das programmatisch betitelte Generation Swine hatte Corabi am Ende seines Gastspiels schon die Vocals eingesungen, die Plattenfirma bestand jedoch auf Neils Rückkehr.

6. Gary Cherone

Van Halen (1997 – 1999)

David Lee Roth. Sammy Hagar. Das war’s? Nicht ganz. Es gab bei Van Halen auch einen gewissen Interimssänger Gary Cherone. Der Interim vom Interim quasi. Auf Roth folgte Hagar, auf Hagar Cherone, dann wieder Hagar. Dann wieder Roth. Ganz einfach, oder?

7. Axl Rose

AC/DC (2016)

Im Namen der Rose. Mal ehrlich und mit etwas Power-Up-Stand: So schlecht war das gar nicht …

8. Bekka Bramlett

Fleetwood Mac (1993 – 1995)

Bei der Inauguration von Bill Clinton war das Rumours-Line-up 1993 noch mal on, aber der Riss zu groß, Stevie Nicks und Lindsey Buckingham verzogen sich erst mal wieder. Für Nicks kam die 25-jährige Bramlett und blieb zwei Jahre. Sehen konnte man die Konstellation im Vorprogramm von REO Speedwagon. Mit den Comebackern Buckingham/Nicks ging es dann wieder höher hinaus.

9. Blaze Bayley

Iron Maiden (1994 – 1998)

Einen Nachfolger für Bruce Dickinson finden? Da könnte man ja gleich versuchen, Rob Halford zu ersetzen. Fünf Jahre hielt der Ex-Wolfsbane-Sänger durch, dann meldete sich Bruce nicht nur sprichwörtlich im Cockpit der Maiden-Maschine „Ed Force One“ zurück.

10. Tim „Ripper“ Owens

Judas Priest (1996 – 2003)

Einen Nachfolger für Rob Halford finden? Ach, lassen wir das …