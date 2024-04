Beatsteaks veröffentlichen im Juni ihr neues Album PLEASE

Auf der LP soll aufgrund des ungewöhnlichen Aufnahmeraums ein „organisch-dreidimensionaler Hallschleier“ liegen.

Fünf Jahre nach ihrem Album YOURS verkünden die Beatsteaks, dass am 29. Juni ihre neue Platte namens PLEASE herauskommt. Mit dem Song „Detractors“ wollen die Berliner bereits am Freitag, den 19. April, eine erste Single-Auskopplung veröffentlichen.

Eine LP wie die Band selbst: „Immer ein bisschen zu dolle“

Die Produktion von PLEASE hat Olaf Opal (Juli, Klee, Sportfreunde Stiller) übernommen. Er half der Gruppe aus rund 25 Song-Skizzen elf Album-Tracks herauszuschleifen. Gemeinsam arbeiteten sie dafür aber nicht im Studio, sondern auf Opals Vorschlag hin im Crowd-Bereich des Berliner Columbia Theaters. Beatsteaks-Schlagzeuger Thomas Götz nennt Opal gerade deshalb auch den „Master of Räume“.

Laut Pressemitteilung ist durch die räumliche Veränderung nun ein „raumfüllender, organisch-dreidimensionaler Hallschleier“ auf dem gesamten Werk zu hören. Sänger und Gitarrist Arnim Teutoburg-Weiß lässt zudem zur Platte verlauten, sie sei „so zappelig, wie jedes einzelne Mitglied der Beatsteaks es auch ist“ — und „immer ein bisschen zu dolle“.

Tour zum Album-Release

Passend zur Veröffentlichung von PLEASE gehen die Beatsteaks auf eine umfangreiche Tournee ab Ende Juni bis Anfang Oktober. Die meisten Gigs sind bereits ausverkauft.

Beatsteaks live 2024: Konzerttermine im Überblick

24.06.2024 Stuttgart, LKA Longhorn (ausverkauft)

25.06.2024 Hannover, Capitol (ausverkauft)

28.06.2024 Berlin, Wuhlheide

29.06.2024 Berlin, Wuhlheide

21.09.2024 CH-Rubingen, Mühle Hunziken (ausverkauft)

22.09.2024 CH-Zürich, Dynamo (ausverkauft)

23.09.2024 CH-Zürich, Dynamo

25.09.2024 AT-Wien, Arena Open Air (ausverkauft)

26.09.2024 München, Zenith

28.09.2024 Bremen, Pier 2 (ausverkauft)

29.09.2024 Bielefeld, Lokschuppen (ausverkauft)

01.10.2024 Leipzig, Haus Auensee (ausverkauft)

02.10.2024 Offenbach, Stadthalle Offenbach (ausverkauft)

04.10.2024 Köln, Palladium (ausverkauft)

05.10.2024 Hamburg, Edel-Optik-Arena (ausverkauft)

Festival-Auftritte der Beatsteaks