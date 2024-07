„Beverly Hills, 90210“-Star Shannen Doherty gestorben

Doherty erlag einer langjährigen Krebserkrankung, die sie öffentlich thematisiert hatte.

Shannen Doherty ist tot. Die US-amerikanische Schauspielerin, die mit ihrer Rolle der Brenda Walsh in der 1990er-Jahre-Serie „Beverly Hills, 90210“ berühmt wurde, starb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren an Krebs.

Dohertys Pressesprecherin Leslie Sloane bestätigte den Tod mit einer Stellungnahme. „Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, dem 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hatte“, heißt es darin.

Sloane weiter: „Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war umgeben von ihren Lieben und ihrem Hund Bowie. Die Familie bittet um ihre Privatsphäre in dieser Zeit, damit sie in Ruhe trauern kann.“

Öffentlicher Umgang mit der Erkrankung

Doherty ging mit ihrer Brustkrebserkrankung bereits 2015 an die Öffentlichkeit. Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als hätte sie die Erkrankung besiegt, erklärte sie zwei Jahre später, dass der Krebs zurückgekommen sei. Seitdem thematisierte Doherty ihre Erkrankung immer wieder öffentlich – unter anderem in ihrem Podcast „Let’s Be Clear“. 2020 hatte sie bekanntgegeben, dass sich ihr Krebs in Stadium IV befinde, und dieses Jahr informierte sie die Öffentlichkeit darüber, dass sich auch Metastasen in ihrem Gehirn gebildet hatten.

Doherty spielte von 1990 bis 1994 in der Serie „Beverly Hills, 90210“. Eine weitere Hauptrolle hatte sie in der Serie „Charmed – Zauberhafte Hexen“. Auch an einigen Kinoproduktionen war sie zu sehen, unter anderem im 1995 erschienenen Film „Mallrats“. 2019 kehrte sie für die kurzlebige Serie „BH90210“ in ihre alte „Beverly Hills, 90210“-Clique zurück. Nur einer fehlte: Ihre Serienliebe Luke Perry, der im selben Jahr an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben war.

Shannen Doherty: Vorbereitungen auf den Tod

Im April 2024 hatte sie erklärt, sich bereits auf den Tod vorzubereiten und sich von ihrem Besitz zu trennen. Meine Priorität ist im Moment meine Mutter“, so Doherty damals.

„Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe“, erklärte sie außerdem. „Damit es für ihre Mutter nicht noch belastender werde, miste sie nun aus. „Ich möchte nicht, dass sie sich mit einem Haufen Dinge herumschlagen muss. Ich möchte nicht, dass sie vier Lagerräume voller Möbel hat“.