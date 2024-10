Bonnie „Prince“ Billy kündigt neues Album für Januar 2025 an

THE PURPLE BIRD, die „Nashville-Platte“ wie er sie nennt, wird am 31. Januar erscheinen.

Der überaus produktive Bonnie „Prince“ Billy hat mal wieder ein neues Werk für uns parat. Gleich zum Jahresbeginn, für den 31. Januar 2025, hat er das Album mit dem Titel THE PURPLE BIRD angemeldet.

THE PURPLE BIRD = Zeugnis einer Freundschaft

Produziert wurde die LP, die Will Oldham selbst als seine „Nashville-Platte“ betitelt, von seinem langjährigen Freund David „Ferg“ Ferguson – und an dessen Küchentisch wurde die zwölf Songs letztlich auch aufgenommen. Die zwei lernten sich bereits bei den 2000er Johnny-Cash-Sessions zu AMERICAN III: SOLITARY MAN kennen, als Cash seine ganz eigene Interpretation von Bonnie „Prince“ Billys „I See a Darkness“ festhielt. THE PURPLE BIRD ist nun also auch als Zeugnis ihrer Vertrautheit zu verstehen. Ferguson ließ Oldham einfach seinen „Scheiß machen“ und der revanchierte sich wiederum, in dem er eine Zeichnung vom (Cash-)Produzenten aus dessen Schulzeit (aus der zweiten Klasse!) zum Albumcover erhob.

Das Cover von THE PURPLE BIRD:

Erste Single bereits zu hören

Mit „Our Home“ liefert Bonnie „Prince“ Billy einen ersten Vorgeschmack auf die Januar-Erscheinung. In dem Song auch zu hören: Tim O’Brien an der Mandoline. Er schrieb auch an dem Track mit. Neben ihm haben isch auch John Anderson und weitere Country-Größen auf der Platte verewigt.

Hier geht’s zur Single mitsamt Musikvideo:

Die Tracklist zu THE PURPLE BIRD:

1. Turned to Dust (Rolling On)

2. London May

3. Tonight With the Dogs I’m Sleeping

4. Boise, Idaho

5. The Water’s Fine

6. Sometimes It’s Hard to Breathe

7. New Water

8. Guns Are For Cowards

9. Downstream

10. One of These Days (I’m Gonna Spend the Whole Night With You)

11. Is My Living In Vain?

12. Our Home