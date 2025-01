Neu auf Netflix: Die besten neuen Filme im Januar 2025

Netflix fügt laufend neue Filme zur Mediathek hinzu. Die besten Neuerscheinungen im Überblick.

Netflix bietet eine große Auswahl an Filmen, die laufend um neue Titel ergänzt wird. MUSIKEXPRESS gibt Euch jeden Monat einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen sowie unsere persönlichen Empfehlungen.

Neu auf Netflix: Unsere Film-Highlights im Januar

Certain Women

01.01.2025

Basierend auf den Kurzgeschichten der US-Autorin Maile Meloy erzählt der melancholische Episodenfilm drei lose verbundene Geschichten über das eintönige Kleinstadtleben im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Was die Schicksale der drei Protagonistinnen Laura (Laura Dern), Gina (Michelle Williams) und Jamie (Lily Gladstone) verbindet, sind dabei vor allem die vielen Rückschläge und Enttäuschungen, denen sich die Frauen tagtäglich entgegenstellen. So zeichnet Regisseurin Kelly Reichhardt ein leises, bewegendes Portrait über Resilienz und Widerstandskraft in einer noch immer tief sexistischen Gesellschaft.

Zurück in die Zukunft 1-3

02.01.2025

Knapp zehn Jahre nachdem Marty McFly (Michael J. Fox) uns am 21. Oktober 2015 in seinem fliegenden DeLorean einen Besuch abstatteten sollte, ist Robert Zemeckis’ legendäre Sci-Fi-Trilogie nun endlich wieder vollständig auf Netflix zu sehen. Hoverboards, selbstschnürende Sneaker und Fluxkompensatoren sind zwar auch heute noch Zukunftsmusik, dafür wird in Hollywood zurzeit aber wieder über ein mögliches Reboot und sogar über eine Fortsetzung der kultigen Filmreihe gemunkelt.

Neu auf Netflix: Alle neuen Filme

01.01.2025

Der Liebesbetrug

Number 24

The Ice Road

Certain Women

Ma – Sie sieht alles

Pets 2

Don’t Die: Der Mann, der unsterblich sein will (Doku)

02.01.2025

Cunk on Life (Mockumentary)

03.01.2025

Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln

Umjolo: My Beginning, My End!

05.01.2025

Bad Boys: Ride or Die

07.01.2025

Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy (Comedy-Special)

10.01.2025

Ad Vitam

14.01.2025

Ari Shaffir: America’s Sweetheart (Comedy-Special)

16.01.2025

Extinction

Zurück in die Zukunft 1-3

Jurassic Park

Jurassic Park 3

Jurassic World: Das gefallene Königreich

17.01.2025

Back in Action

28.01.2025

Liza Treyger: Night Owl (Comedy-Special)

29.01.2025

Chantal im Märchenland

31.01.2025