Nichts zu meckern, mates: Auf ihrem lang erwarteten Debütalbum lädt die Londonerin zum Rave.

„Party people are the ones I wan­na trust“, singt Rose Gray und man stimmt ihr sofort zu: Wem oder was kann man noch trauen angesichts der besch******* Weltlage? Lasst uns tanzen gehen! Wobei die Nordost­londonerin, erklärter Blondie- und Beatles-Fan, weit weniger naiv ist als die Eingangszeile vermuten lässt.

Sie hat eine Mission. Sugar Plum Fairy (so lautet ihr Spitzname) Gray verkörpert mit jeder Faser gute alte Club- und Ra­vekultur, und weiß, dass Heilung nur gemeinsam mit Freund:innen auf dem Dancefloor entstehen kann. Nimmt man das Clubben so ernst wie sie, bleibt wenig Zeit für Profanes wie Studioarbeit: Seit ihrer ersten, Oldschool-Soul-beeinflussten Single „Morning Blues“ bis zur Veröffentlichung ihres Debütalbums LOUDER, PLEASE zogen fast acht Jahre ins Land. Aber es gibt überhaupt nichts zu meckern, maaa­tes: Mit diesen zwölf Tracks beginnt das neue Jahr als großer Rave mit Ibiza- und Technovibes, mit beflügeln­ dem Brit-House und spacigem Trance.

Der Song „Free“ feiert die guten Zei­ten und Dinge, die nichts kosten, „Tec­tonic“ den immer wieder verblüffen­ den Moment der physical attraction. Rose designt sich selbst als Discostar klassischer Ausprägung, direkt neben Kylie und Dua Lipa, Ava Max und So­phie Ellis-Bextor. Und wie jede ernst zu nehmende Künstlerin unterschlägt auch Rose Gray die dunklen Momen­ te nicht: „Everything Changes (But I Won‘t)“ ist das so melancholische wie trotzige Aufbegehren gegen Leu­te, die’s schon immer besser wussten. Grays „Lost In Music“ sozusagen.

